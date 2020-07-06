5 عناصـر لضمـان حمـايـة واسـتدامـة المشـاريع فـي دبـي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

يعمل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي على مراقبة ممارسات التجار في محالهم وشركاتهم، وذلك حفاظاً على استدامة الأعمال وضمان وجود بيئة مناسبة للتاجر والمستهلك، حيث يصب النظر على أسس واضحة مبنية على الشفافية في التعامل مع المجتمع، والأمانة والصدق في آليات عرض وبيع المنتجات، وأخيراً شؤون المحل من الداخل والخارج، بطريقة تعزز هذه المبادئ، الأمر الذي يسهم في تعزيز بيئة عمل وممارسة مختلف الأنشطة التجارية في دبي، والتي يصل عددها إلى حوالي 2921 نشاطاً تجارياً.

قال عبد العزيز يوسف التناك، مدير إدارة الرقابة التجارية: نسعى باستمرار لتوعية التجار حول كيفية حماية أنشطتهم التجارية، وتجنب المخالفات أو الإخلال بشروط ممارسة الأنشطة، والتي يتم تحديدها من قبل الجهات المختصة في اقتصادية دبي، الأمر الذي بدوره يعزز البيئة التنافسية للإمارة، ويضمن حماية حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء. ولذلك كان إصدار دليل الالتزام التجاري، من قبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، والذي يتضمن أبرز العناصر والشروط التي يجب على التجار إدراكها والالتزام بها، والأهم من ذلك التعاون مع فرق التفتيش والرقابة المختصة بما يضمن نجاح المنظومة بشكل كامل.

حدد دليل الالتزام التجاري، 5 عناصر يتحتم على التاجر معرفتها، في ما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية، تتمثل في: العناية بالمستهلك، واجهة المحل، نشاط المحل، موقع المنشأة، ومفتش الدائرة. فبخصوص العناية بالمستهلك، يجب التركيز على تعزيز ثقافة المرونة في التعامل مع المستهلكين، لضمان تحسين تجربتهم، إذ إن التواصل هو ما أسس بقاء المستهلك عميلاً للمحل، ويجب تجنب إزعاج المارة عن طريق تسويق الخدمات والمنتجات بأسلوب المناداة خارج نطاق المحل، والتأكد من عرض سياسة المحل في ما يخص عملية الشراء والاستبدال وغيرها من الشروط بما لا يتعارض مع قوانين حماية المستهلك عند صندوق الدفع أو في مكان بارز في المحل، بالإضافة إلى الحرص على تطابق الأسعار المعلنة على البضائع والأسعار عند صندوق الدفع.

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وأوضح الدليل أن على التاجر توثيق بيانات الاتفاق بينه وبين المستهلك في الفاتورة أو عقد موقع بين الطرفين، إلى جانب الالتزام بمعلومات المنتجات والخدمات المذكورة في إعلانات الشركة، والامتناع عن الممارسات التي تخالف القوانين والأنظمة، كتضليل المستهلك أو بيع المنتجات المقلدة، والالتزام بوضع البطاقة الارشادية لقنوات حماية المستهلك بشكل واضح، كما يجب توضيح تفاصيل الضمان على المنتج أو الخدمة ومدة سريانه، وتوثيق حالة المنتجات عند الاستلام للصيانة أو الاصلاح مع تأكيد اعتمادها من قبل المستهلك، وتوضيح تفاصيل عقود الضمان الممدد بشكل واضح للمستهلكين، إلى جانب التعاون مع موظفي حماية المستهلك عند ورود شكاوى المستهلكين.

من جهة أخرى، واصل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لـ «دائرة التنمية الاقتصادية» في دبي حملاته التفتيشية على المنشآت التجارية في مرحلة إعادة فتح الأسواق، التي شهدت التزاماً عالياً من قبل المحال، وارتفاع مستوى الوعي لدى المتسوقين.

وبلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية خلال الأسبوع الماضي من 14 حتى 20 من الشهر الجاري 4195 محلاً، وتم التنبيه على منشأتين، وإغلاق محل واحد، ولم يشهد أي مخالفات. وامتدت حملة «اقتصادية دبي» على مدار ساعات العمل من الفترة الصباحية حتى ساعة إغلاق الأسواق، حيث وجهت الدائرة التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية، كلبس الكمامات والقفازات، وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي.

من جانب آخر، دعت «اقتصادية دبي» المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق مستهلك دبي.