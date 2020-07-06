شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث الاقتصادية خــلال الأســبوع الجـــاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين 09:45 تقرير مؤشر مديري المشتريات /الخدمات 10:00 تقرير مؤشر مديري المشتريات /الصناعة الثلاثاء 09:00 كلمة لمحافظ بنك أتلانتا رالف بوستيك 10:00 تقرير المكتب المركزي للإحصاء حول التوظيف 10:00 كلمة نائب رئيس الاحتياطي راندال كوارلز 14:00 كلمة لمحافظ بنك سان فرانسيسكو، ماري دالي Advertisements الأربعاء 12:15 كلمة لمحافظ بنك أتلانتا 15:00 تقرير قروض المستهلكين الخميس 08:30 تقرير طلبات إعانات البطالة 10:00 تقرير التجارة الخارجية الجمعة 08:30 تقرير مؤشر أسعار المنتجين ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة

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