منصـة «ميدتشينـز» تستكمـل جولـة التمويـل الأخيـرة

أعلنت «ميدتشينز»، منصة تداول الأصول الرقمية، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، أمس عن اختتام جولة التمويل الأخيرة بمشاركة كل من «مبادلة للاستثمارات المالية»، ذراع إدارة الأصول التابعة لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» و«ميامي إنترناشيونال هولدينجز» ومكتب أبوظبي للاستثمار إلى جانب مجموعة من المستثمرين الإقليميين البارزين.

تسعى «ميدتشينز» من خلال مزاولة عملها في سوق أبوظبي العالمي إلى توفير أول منظومة لتداول واستثمار الأصول الرقمية في العالم خاضعة للتنظيم والإشراف الكامل ضمن الإطار التنظيمي الخاص بسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي. ومن المتوقع أن تباشر «ميدتشينز» عمليات التداول عام 2020 بعد الحصول على موافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية.

وقال باسل العسكري، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة «ميدتشينز»: «يسعدنا ترسيخ شراكتنا مع «مبادلة للاستثمارات المالية» والترحيب بشركة «ميامي إنترناشيونال هولدينجز» ومكتب أبوظبي للاستثمار كمستثمرين جدد وشركاء موثوقين لمنصة «ميدتشينز». وبينما نتأهب لبدء مزاولة أعمالنا في مرحلة لاحقة هذا العام، نثمّن الدعم الذي تلقيناه من أهم الشركات، كونه سيمكننا من اتخاذ خطوات مهمة على طريق تطوير منصتنا وسيسرع استراتيجيتنا للنمو والتوسع على المدى البعيد بما يتماشى مع أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 فيما يتعلق بتطوير الأسواق المالية».

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وقال إبراهيم عجمي، رئيس وحدة الاستثمارات الناشئة لدى «مبادلة»: استحوذت «ميدتشينز» على اهتمامنا منذ الجولة الاستثمارية الأولى في عام 2019، لذلك يسعدنا تعزيز التزامنا بهذا الاستثمار قبل الإطلاق المرتقب لهذه المنصة الرقمية الواعدة في وقت لاحق هذا العام. وتماشياً مع المبادئ الرئيسية لاستراتيجيتنا في «مبادلة»، نحن نحرص على بناء شراكات قوية وواعدة، لذا نتطلع إلى دعم«ميدتشينز» في تأسيس عمليات تداول عالمية المستوى من مقرها الرئيس في أبوظبي.

وقال توماس بي غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ميامي إنترناشيونال هولدينجز»: نشعر بحماسة كبيرة لإطلاق بورصة «ميدتشينز» والتي ستصبح من أوائل البورصات المنظمة لتداول واستثمار الأصول الرقمية وهو ما يدعم طموحنا بتوسيع نطاق أعمالنا على الصعيد العالمي في مجالات جديدة كالأصول الرقمية. ونتطلع إلى بناء شراكة قوية وراسخة على المدى البعيد، توفر قيمة مضافة لشركتنا وتمكنّنا من العمل مع شركائنا للحصول على تراخيص للتكنولوجيا الحديثة وتوظيف فرص إدراج المنتجات في الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم.

وقال طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: تواصل أبوظبي الجهود لتعزيز مكانتها كمركز للتكنولوجيا المالية، وإرساء البنية التحتية المحفزة للتطورات التقنية والابتكارات المميزة داخل الإمارة وفي المنطقة بصورة عامة. وتتماشى رؤية منصة «ميدتشينز» الرقمية بالتحول إلى إحدى أوائل منصات التداول الرقمية المنظمة بالكامل مع أهداف وتطلعات مكتب أبوظبي للاستثمار، الرامية إلى دعم الشركات القائمة على الابتكار.