ألتماير يتوقع تعافياً اقتصــاديــاً في أكتــوبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير في مقابلة صحفية أمس الأحد إن اقتصاد بلاده قد يتعافى من تداعيات فيروس كورونا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول فصاعداً.

وصرح لصحيفة بيلد آم زونتاج قائلاً «أثق بإمكانية وقف تراجع اقتصادنا بعد العطلة الصيفية واعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول يمكن أن يعاود الاقتصاد النمو من جديد في ألمانيا».

وتابع أن الاقتصاد سينكمش 6% في 2020، لكنه يستطيع تسجيل معدل نمو يفوق 5% في 2021.

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وأضاف أن هدفه بلوغ معدل التوظيف الذي كان محققاً قبل الأزمة بحلول 2022 والشروع بعد ذلك في استعادة التوظيف الكامل.

وقال إن معدل انتشار الفيروس في الولايات المتحدة مثار قلق كبير.

وقال «أن تخرج الجائحة عن السيطرة هناك، سيكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي».

(رويترز)