«سَفِلز»: الإمارات الـ 11 عالمياً في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استضافت سَفِلز، ثانية ندواتها عبر الإنترنت بمناسبة إطلاقها تقرير التأثيرات العالمية في منطقة الشرق الأوسط، حيث كانت الندوة مخصصة لموضوع النقل والابتكارواستضافت نخبة من الخبراء الإقليميين والعالميين في القطاعين العقاري والخدمات اللوجستية.

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وتوظف دول المنطقة استثمارات كبيرة لتحديث بناها التحتية القائمة، وتطوير مشاريع مستقبلية تعكس أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة في القطاع بهدف تمكين تفاعل أكثر سلاسة مع الاقتصادات العالمية والإقليمية. وتواصل دول المنطقة تحقيق التقدم على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، وهو المعيار التفاعلي الذي أنشأه البنك الدولي؛ حيث تتبوأ الإمارات موقع الصدارة على مستوى المنطقة، والمرتبة 11 على المستوى العالمي، وتليها كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر على التوالي. وفي هذا السياق، قال إحسان خروف، مدير سَفِلز في سلطنة عمان: «تبرهن هذه النتائج على الحضور المتنامي وتفوق المنطقة في مجالي التجارة والخدمات اللوجستية. وتشير الإحصائيات التجارية إلى نمو الصادرات من منطقة الشرق الأوسط بنسبة 21% خلال عام 2018 لتصل قيمتها إلى 1.13 تريليون دولار. كما شهدت أحجام وسعات سفن الشحن على المسارات البحرية بين منطقة آسيا والشرق الأوسط تحسناً كبيراً، حيث سجلت نمواً بمقدار الضعف من 9 آلاف حاوية في عام 2010 إلى 18 ألف حاوية في عام 2020».

وشملت الأمثلة المطروحة من المنطقة برنامج الشركة السعودية للخطوط الحديدية الذي يهدف إلى ربط السكك الحديدية مع دول الجوار لدعم التنوع والتكامل الاقتصادي بين دول المنطقة. وسيتكامل هذا البرنامج مع برامج مماثلة على مستوى الدول المجاورة مثل برنامج الاتحاد للقطارات في دولة الإمارات، ومشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية العمانية، وبرنامج شبكة النقل العام المتكاملة في البحرين. كما يمكن لمشروع قطار هايبرلوب أن يربط بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي ليتيح إمكانية التنقل بين مدنها خلال ساعة واحدة فقط، فضلاً عن تشغيله بشكل مستقل عن الشبكة الكهربائية وبدون أي انبعاثات كربونية مباشرة؛ ليكون بذلك واحداً من أكثر وسائل النقل كفاءة من حيث استهلاك الطاقة.

من ناحية ثانية، تحظى السيارات الكهربائية بزخم متنامٍ في المنطقة نتيجة للتحسينات الكبيرة في كفاءة بطارياتها، وتطور البنية التحتية للشحن الكهربائي، وزيادة نطاق المنتجات المتاحة لمختلف شرائح العملاء مع توجه العديد من المدن في مختلف أنحاء العالم لتصبح خالية من السيارات، وزيادة عدد المجتمعات القائمة والمستقبلية في المنطقة التي تتبنى هذا التغيير؛ وهو توجه سيكون له أثر مهم على مستقبل قطاع التنقل.