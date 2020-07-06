«سيدات أعمال عجمان» ينظم دورة «قيادة التحديات»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

نظم مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة تجارة وصناعة عجمان دورة بعنوان «قيادة التحديات» بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي وشركة «نيوتنولوجي للاستشارات»، بهدف التعرف إلى مقومات القيادة لتعزيز الإنتاجية وإلقاء الضوء على تحديات القيادة في الظروف الاستثنائية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

حضر الدورة عن بُعد الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان، وعضوات مجلس سيدات أعمال عجمان وعضوات مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وقدم الدورة فهد فيصل الباقر مؤسس ومدير عام شركة «نيوتنولوجي للاستشارات» دولة الكويت، بمشاركة أكثر من 300 مشارك من مختلف الدول الخليجية والعربية.

تناولت الدورة، تعريف التحدي باعتباره مجموعة من الأحداث والمواقف التي لا تتناسب مع سلوكيات وأهداف الفرد.

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