«جوفود».. تطبيق لتوصيل الطعام المحضر بمنتجات محلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أصبح «جوفود GoFood» التطبيق والموقع الإلكتروني الأول والوحيد لتوصيل الطعام المحضر بمنتجات محلية وبإدارة من قبل مالكي المطاعم، متوفراً الآن ومتاحاً للتنزيل على نظامي ios و Android.

وسواء كنتم في العمل أو في المنزل، يمكنكم طلب وجباتكم المفضلة مما يزيد على 2000 مطعم موجودة حالياً على هذه المنصة. ويغطي «جوفود GoFood » جميع أنحاء الإمارات بدءاً من المطاعم المحلية المفضلة والمطاعم الشهيرة والمطاعم الراقية، والمقاهي الموجودة بالقرب من الحي الذي تقيمون فيه، وانتهاءً بالمطاعم التي توفر وجبات التيك أواي.

ونظراً لأن «جوفود GoFood» يدار مباشرة من قبل أصحاب المطاعم أنفسهم، فإن رسوم التوصيل تذهب مباشرة إلى المطاعم، ولا توجد رسوم عضوية أو رسوم توقيع، ومن خلال رعاية أصحاب المطاعم، يتمتع العملاء بمكافأة إضافية تتمثل في دعم المطاعم المحلية المفضلة لديهم مباشرة من خلال ضمان عدم دفع المطاعم عمولات عالية لمجموعات الطرف الثالث.