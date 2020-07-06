«أبوظبي الإسلامي» يشهد زيادة في استخدام قنواته الرقمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تسجيل زيادة كبيرة في معدل استخدام قنواته المصرفية الرقمية على مستوى مختلف فئات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات خلال النصف الأول من عام 2020، حيث لجأ 60% تقريباً من عملاء الخدمات المصرفية للأفراد لدى المصرف إلى استخدام قنواته الرقمية لإنجاز أكثر من مليوني عملية مصرفية في الشهر، وخصوصاً في الفترة التي شهدت تقييد حركة العملاء نتيجة انتشار جائحة «كوفيد-19».

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وشهدت هذه الفترة استخدام القنوات الرقمية لإتمام 99% من المعاملات المالية للأفراد، بما فيها المدفوعات وتحويل الأموال، إضافةً إلى 93% من الخدمات غير المالية، مثل تحديث البيانات الشخصية. كما سجل المصرف نمواً بنسبة 25% في شهر يونيو بعدد العملاء المستفيدين من التمويل الشخصي الفوري عبر التطبيق مقارنة مع معدل النمو في الأشهر السابقة. وتشير هذه الإحصائيات إلى تحول جذري في سلوكيات العملاء، وزيادة في الطلب على قنوات الخدمات المصرفية المريحة وغير التلامسية.

كما لوحظ التوجه ذاته في مجال الخدمات المصرفية للشركات، إذ استخدم أكثر من 60% من عملاء المصرف من الشركات منصة «دايركت» من مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB Direct)، التي توفر خدمات مؤتمتة للتمويل التجاري. وبعد التحديثات والتحسينات الجديدة على المنصة، سجل المصرف نمواً بنسبة 65% في مجال المدفوعات الرقمية وزيادة بنسبة 28% في عدد المستخدمين الجدد.

وقال فيليب كينغ، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «تعتبر الخدمات المصرفية الرقمية من الركائز الأساسية في استراتيجية النمو التي نتبعها. وبدأنا الآن حصد الفوائد الكبيرة لاستثماراتنا في استراتيجية التحول الرقمي، والتي تمثلت في النمو القوي في عدد مستخدمي منصاتنا الرقمية والمعاملات التي يتم إنجازها من خلالها. ونسعى للاستفادة من هذا الزخم لتعزيز ميزات خدماتنا المصرفية الرقمية بما يضمن إمكانية وصول العملاء إلى كامل مجموعة الخدمات المصرفية التي نقدمها عبر منصاتنا على الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية».