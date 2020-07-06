شكرا لقرائتكم خبر عن «أدنوك» تعيّن كلاوس فرويلش مديراً للاستثمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عيّنت شركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك»، كلاوس فرويلش، المصرفي السابق في «مورجان ستانلي»، مديراً للاستثمار.
وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن فرويلش، بدأ العمل في منصبه الجديد في نهاية يونيو، ليحل محل ميشيل فيورنتينو، الذي غادر الشركة في وقت سابق من هذا العام.
وأمضى فرويلش 16 عاماً في مؤسسة «مورجان ستانلي»، حيث كان رئيساً للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى عام 2014، وانضم بعدها إلى «مجموعة ابن لادن»، لشغل منصب المدير المالي. (بلومبيرج)
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