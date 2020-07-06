50 % خصومـات علـى أسـعار 100 علامـة تجـاريـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مراكز التسوق التابعة لمجموعة الفطيم العقارية عن إطلاق سوق فستيفال. ويأتي هذا الإعلان في إطار المشاركة في مهرجان مفاجآت صيف دبي. ويتيح إطلاق السوق الجديد للعملاء فرصة التسوق والحصول على خصومات تبدأ من 50% على أسعار السلع من أشهر العلامات التجارية الرائدة نحو 100 علامة تجارية.

سيشارك كل من دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا في عروض السوق الجديد، بمجموعة من أشهر العلامات التجارية المختصة بالأحذية والأزياء والساعات والسلع المنزلية والعطور ومستحضرات التجميل.

Advertisements

علاوة على ذلك، تقدم مراكز التسوق التابعة لمجموعة الفطيم للمتسوقين جوائز يومية بقيمة 1000 درهم في بطاقات هدايا فستيفال سيتي، وذلك عند إنفاقهم 200 درهم في سوق فستيفال المتزامن مع مهرجان مفاجآت صيف دبي من 9 يوليو إلى 29 أغسطس.

وقال تيموثي إيرنست، مدير مجموعة الفطيم لقطاع التجزئة والترفيه: يسعدنا أن نشارك في فعاليات مهرجان مفاجآت صيف دبي لعام آخر. ونطلق في هذا العام سوقاً كاملاً يزخر بالعروض والخصومات المذهلة من أبرز العلامات التجارية التابعة للفطيم. وبذل فريقنا جهوداً كبيرة لضم باقة من أشهر العلامات التجارية العالمية تحت مظلة هذا السوق، لتقديم تجربة استثنائية لعملائنا بالتزامن مع عودتهم لزيارة مراكزنا التجارية من جديد والاستمتاع بخصوماتنا المميزة.

ويضم سوق فستيفال العلامات التجارية التالية: بيركنستوك، ويو جي جي، وهاش بابيز، وتومز، وناين ويست، وسكيتشرز، وسويتزلاند، وأوستن ريد، وايروبوستال، ونوتيكا، وإل سي وايكيكي، وفرساتشي، وتومي هيلفجر، وغوتشي، ومون بلان، وإنجلوت، وريتوالز، وذا تشيلندرنز بليس. بالإضافة إلى الفطيم للساعات، وروبنسونس، وإيس، وحول الإمارات للمفروشات، وتيد بيكر، وجِس، وساندرو، وماج، وبي سي بي جي، وبي بي، وريبوك، وأديداس، وكويك سيلڨر، وبيلابونج، وسبيدو.