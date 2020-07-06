شكرا لقرائتكم خبر عن «الفئة الثانية» شاشة مهجورة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

فيما سيطر الهدوء مجدداً على الأسهم المحلية في مستهل جلسات الأسبوع، اجتذب سهما «طاقة» و«الاتحاد العقارية» 28% من سيولة الأسواق، وأغلقا على مكاسب بنسبة 14.95% للأول و0.33% للثاني، بينما ظلت مؤشرات الأسواق في مسار أفقي مع ارتفاع مؤشر سوق دبي 0.02% وانخفاض سوق أبوظبي 0.18%.

ومن جملة الأسهم التي تحركت إيجاباً بفعل الشراء الانتقائي في جلسة الأحد «إعمار العقارية» بارتفاعه 0.37% و«أبوظبي الأول» 0.18% وكذلك «أمانات» الذي احتل المركز الثاني في تداولات دبي وارتفع 2.02%.

وعلى صعيد تداولات «شاشة الفئة الثانية» التي تم تفعيلها رسمياً في جلسة الأمس، لوحظ غياب الطلب على معظم أسهم هذه الفئة، إذ تركزت السيولة على ثلاث شركات تقريباً بما مجموعه 5 ملايين درهم فقط(1.9 مليون ل«أملاك» ونزل 3.55% و2.4 مليون ل«دي إكس بي» متراجعاً 2.43% و598 ألف درهم ل«آن ديجيال» ونزل 2.3%) فيما انعدم الطلب على باقي الأسهم الأخرى.

وأوضح سوق دبي المالي أن التداول لا يزال معلقاً على أسهم «ماركة» و«دريك آند سكل» و«الخليجية للاستثمارات العامة» و«الفردوس القابضة» لحين استيفاء متطلبات هيئة الأوراق المالية والسوق.

وبلغت السيولة الإجمالية في الأسواق 184.4 مليون درهم، منها 126 مليون درهم في دبي و58.4 مليون درهم في أبوظبي والكميات المتداولة من الأسهم 423 مليون سهم توزعت بواقع 242 مليون سهم في دبي و181 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة فيما تراجعت أسعار أسهم 28 شركة وجاء ذلك من خلال 2668 صفقة.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي على نحو هامشي بنسبة 0.02% إلى مستوى 2062 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والخدمات والنقل والاستثمار والتأمين.

وارتفع قطاع العقار 0.83% بعد ارتفاع «إعمار العقارية» 0.37% و«إعمار مولز» 0.71% و«الاتحاد العقارية» 0.33% و«أرابتك» 2.6% و«داماك» 5.57% في مقابل انخفاض «ديار» 0.36%.

وارتفع قطاع النقل 0.73% نتيجة ارتفاع «العربية للطيران» 0.83% و«أرامكس» 0.91% في مقابل انخفاض «الخليج للملاحة» 2.58%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.5% نتيجة ارتفاع «سوق دبي المالي»2% و«شعاع كابيتال» 0.39% مع استقرار «دبي للاستثمار» من دون تغيير.

وفي المقابل نزل قطاع البنوك 0.7% بعد نزول «دبي الإسلامي» 0.51% و«الإمارات دبي الوطني» 1%.

سوق أبوظبي

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من جهته، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة طفيفة بلغت 0.18% إلى مستوى 4303.9 نقطة مع تباين المؤشرات القطاعية التي ارتفعت في بنوك الاستثمار والتأمين والطاقة والسلع فقط.

وجاء ارتفاع قطاع البنوك هامشياً 0.02% بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.18% فيما نزل «أبوظبي الإسلامي» 0.27% و«أبوظبي التجاري» 0.79%.

وزاد قطاع الاستثمار 1% مع نمو «إشراق» 1.84% و«الواحة كابيتال» 10.15% فيما نزل «العالمية القابضة» على نحو طفيف بنسبة 0.07%.

وارتفع قطاع الطاقة 2.8% نتيجة ارتفاع «دانة غاز» 1.57% و«طاقة» 14.95% رغم تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.34%.

وعلى العكس، انخفض قطاع العقار 0.54% بعد انخفاض «الدار» 0.55%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.29%. وهبط كذلك قطاع الاتصالات 1.31% مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

الأكثر تداولاً

وتصدر «الاتحاد العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 36.3 مليون درهم، مغلقاً عند 0.3 درهم، تلاه «أمانات» بسيولة بلغت 20 مليون درهم، وأقفل عند 0.906 درهم، ثم «إعمار العقارية» مستقطباً سيولة بقيمة 12.3 مليون درهم، ليغلق عند 2.69 درهم.

وفي سوق أبوظبي، جاءت التداولات الأكثر من نصيب «طاقة» ب16.4 مليون درهم، مغلقاً عند 0.884 درهم، تلاه «العالمية القابضة» بسيولة بلغت 6.6 مليون درهم، ليغلق عند 29.4 درهم، ثم «جلفار» مستقطباً 6.4 مليون درهم، ليغلق عند 0.04 درهم. وسجل «داماك» الارتفاع الأكثر في دبي بنسبة 5.57% مغلقاً عند 0.758 درهم، وفي المقابل سجل «أملاك» المدرج في «شاشة الفئة الثانية» الانخفاض الأكثر بنسبة 3.55% مغلقاً عند 0.271 درهم. وفي سوق أبوظبي، تزعم الارتفاعات «طاقة» بنسبة 14.95% الحد الأعلى المسموح به، ليغلق عند 0.884 درهم، فيما كان أكبر الخاسرين «الشارقة للأسمنت» بتراجعه 4.89% إلى 0.759 درهم.

تداولات المستثمرين

وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 8.5 مليون درهم محصلة شراء منها 440 ألف درهم محصلة شراء العرب و3.9 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و4.18 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 8.5 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي اتجه المستثمرون العرب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 9 ملايين درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 9 ملايين درهم محصلة بيع، منها 2.77 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و5.47 مليون درهم محصلة بيع الأجانب و780 ألف درهم محصلة بيع المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «الاتحاد العقارية» و«العالمية القابضة» و«اتصالات» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «دي إكس بي» و«إعمار العقارية» و«أرابتك».

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 8.4 مليون درهم محصلة شراء في مقابل اتجاههم نحو التسييل بسوق دبي بصافي استثمار بلغ 9.6 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار بلغ 9.6 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهوا نحو التسييل بسوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 8.4 مليون درهم محصلة بيع.