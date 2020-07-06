العالم يفقد اتزانه.. الحل في ضرائب استثنائية على غرار ألمانيا 1945

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يؤكد اقتصاديون ومسؤولون وقادة شركات أن أزمة كوفيد-19 تعمّق اللامساواة الكبيرة أصلاً في كافة أنحاء العالم وحتى داخل الدول المتطوّرة، معتبرين خلال لقاءات ايكس-ان-سين في باريس، أن تقليصها سيكون تحدياً كبيراً في عالم ما بعد كورونا وأوضح الاقتصادي بيار دوكس، الأستاذ الفخري في جامعة ليون 2 أثناء اللقاء الاقتصادي الذي عُقد نهاية الأسبوع، أن «الأوبئة تجنح إلى إسقاط العالم في الجهة التي يميل إليها أصلاً. هي بطريقة ما، مسرّع وكاشف لنقاط الضعف».ومنذ بدء تفشي الوباء العالمي، أكد أطباء وعلماء أوبئة أن فيروس كورونا المستجد ّ يؤثر بشكل أكبر في الأشخاص الذي يعانون أمراضاً مزمنة، وهم موجودون أكثر في صفوف الشعوب الفقيرة في الدول المتطوّرة.وأُرغم خصوصاً الأشخاص الذين يمارسون مهناً ذات مهارات متدنية على مواصلة العمل لتبقى المتاجر الغذائية ومستودعات المتاجر العملاقة عبر الانترنت والخدمات الصحية مستمرة.

الطبقات المتدنية

وقال مارك ستابيل الباحث في المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال «إنسياد» المتخصص في التفاوت «كل هؤلاء الأشخاص الذين استمروا في العمل رغم المخاطر... هم أشخاص من الطبقات المتدنية».

وأشار إلى أن سياسات التقشف التي انتُهجت في الدول المتطورة لدى الخروج من أزمة 2008 «خففت نوعية الخدمات العامة، في قطاع الصحة مثلاً، ودعم الأشخاص المعوزين الذين ليس لديهم وظيفة»، ما جعلهم أكثر عرضة اليوم.

وصرّحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد «من الواضح أنه سيكون هناك زيادة في اللامساواة».

عبء على الشباب

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ولكن ثمة تفاوت ناجم عن تفشي وباء كوفيد-19 يجب الاحتراس منه، هو التفاوت بين الأجيال، وفق الخبيرة الاقتصادية الإيطالية إيلسا فورنيرو التي كانت وزيرة عمل في بلادها بين عامي 2011 و2013.

وأضافت أن «الأجيال الأكبر سنّاً دفعت الثمن الأكبر من حيث الأرواح البشرية... في ما يخص التبعات الاقتصادية، فإن تدابير العزل - مثلاً مع إغلاق المدارس... تركت الأطفال والمراهقين خارج النظام التعليمي» ما يمكن أن تكون له «تداعيات على المدى الطويل... على إدماجهم في الاقتصاد».

وأظهرت دراسات أُجريت بعد أزمة 2008 أن الأجيال التي عانت في دخول سوق العمل خلال الأزمة لم تتمكن أبداً من تعويض تأخرها في مسيرتها المهنية.

ضرائب استثنائية

ويرى خبراء أنه إضافة إلى الإنعاش الاقتصادي لتعزيز ارتفاع نسبة النمو، ينبغي إيجاد حلول لاتساع هذه التفاوتات.

ويدعو بعض الاقتصاديين بينهم جابريال زوكمان إلى فرض ضرائب استثنائية على الأكثر ثراءً، على غرار النموذج الألماني بعد 1945.

وأوضح أن ألمانيا «اختارت فرض رسوم موقتة وتصاعدية إلى حدّ كبير على (أصحاب) الثروات الكبيرة» على عكس فرنسا وبريطانيا اللتين فضّلتا ترك التضخم يزيد لتقليص الدين.

من جهتها، اعتبرت إيلسا فورنيرو أن الديون الضخمة للدول من أجل دعم الإنعاش الاقتصادي «قد تسبب بعبء جديد تتحمله الأجيال الشباب» وينبغي أن تساعد هذه الديون أيضاً «الشباب في الاستثمار في الموارد البشرية».

ورأى كيفن سنيدر من مؤسسة «ماكينزي» الاستشارية أن الاستثمارات من أجل مكافحة التغير المناخي يجب أيضاً أن تلتفت نحو الفئات الأشدّ فقراً لأن الأشخاص « الأضعف دائماً هم الذين سيجدون صعوبة في تحمل الصدمة».

وبالنسبة لرئيسة مصرف «اي ان جي فرانس» كارين فان جينيب، يجب الذهاب أبعد من المجال الاقتصادي و«تجديد العقد الاجتماعي»: «حان الوقت للقيام بذلك، هذا ما يجب القيام به في وقت الأزمة». (أ.ف.ب)