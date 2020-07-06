شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. تعرف على تطور متوسط الأجر الأسبوعى للعاملين بالدولة والقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أحدث إحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل لعام 2019 "، والتي تضمنت مجموعة من أهم المؤشرات المتعلقة بمتوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في القطاع العام/ الأعمال العام، والقطاع الخاص.

ويوضح الأنفوجراف الصادر عن جهاز الإحصاء تطور هذا المتوسط خلال عام 2019 على النحو التالي:



متوسط الاجر وساعات العمل

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بلغ متوسط الأجر الأسبوعى 1283جنيهاً للعاملين فى كلا من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص "10 عاملين فأكثر"، بينما كان 1104 جنيهاً فى عام 2018 بنسبة زيادة 16.2%.

1479جنيهاً فى القطاع العام/ الأعمال العام مقابل 1278 جنيهاً عام 2018 بزيادة15.7%.

1019 جنيهـاً فى القطاع الخاص مقابل 877 جنيها عام 2018 بزيادة 16%.