انفوجراف.. تعرف على تطور متوسط الأجر الأسبوعى للعاملين بالدولة والقطاع الخاص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أحدث إحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل لعام 2019 "، والتي تضمنت مجموعة من أهم المؤشرات المتعلقة بمتوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في القطاع العام/ الأعمال العام، والقطاع الخاص.
ويوضح الأنفوجراف الصادر عن جهاز الإحصاء تطور هذا المتوسط خلال عام 2019 على النحو التالي:
متوسط الاجر وساعات العمل
بلغ متوسط الأجر الأسبوعى 1283جنيهاً للعاملين فى كلا من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص "10 عاملين فأكثر"، بينما كان 1104 جنيهاً فى عام 2018 بنسبة زيادة 16.2%.
1479جنيهاً فى القطاع العام/ الأعمال العام مقابل 1278 جنيهاً عام 2018 بزيادة15.7%.
1019 جنيهـاً فى القطاع الخاص مقابل 877 جنيها عام 2018 بزيادة 16%.
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