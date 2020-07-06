شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات تطلق منح تدريبية لتنمية المهارات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجموعة من برامج التدريب الأساسي حول استخدام الحاسب الآلي وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية الوزارة واستراتيجيتها لتنمية المهارات الرقمية لجميع فئات المجتمع ونشر الثقافة الرقمية. ويتضمن هذا البرامج الآتية:

منحة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والأمن والسلامة على الإنترنت

تقدم وزارة الاتصالات مبادرة منحة "استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والأمن والسلامة على الإنترنت"، بالتعاون مع المؤسسة العربية للرخصة الدولية. ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على نشر الوعي الرقمي لكافة شرائح المجتمع والعمل على مواكبة التطورات الرقمية بشكل آمن وفعال.

Advertisements

وتهدف المبادرة إلى تمكين الشباب من استخدام منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل آمن ومواجهة صور التنمر الإلكتروني وكذلك استخدام محركات البحث بكفاءة وفاعلية وتحقيق الاستفادة المثلى من الوقت. وتستهدف المبادرة جميع الفئات المستخدمة للحاسب الآلي ومنصات التواصل الاجتماعي والإنترنت، من طلاب الجامعات والخريجين وأيضًا ربات المنزل.





مبادرة التعلـم عن بُعد في مجال الأمن السيبراني

مبادرة التعلم عن بُعد في مجال الأمن السيبراني هي مبادرة تعليمية مجانية تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مؤسسة "سيسكو". وتتيح المبادرة فرصة لتعلم أساسيات الأمن السيبراني ومبادئ الشبكات عن بُعد.

وتهدف المبادرة إلى رفع الوعي المجتمعي المعلوماتي ونشر الثقافة الرقمية من خلال التعلم والتأهيل عن بُعد، ذلك لدعم الاستخدام الآمن للإنترنت وتزويد مستخدمي الإنترنت بمعلومات حول كيفية حماية البيانات الشخصية والخصوصية أثناء استخدام وسائل التعلم عن بُعد أو حضور اجتماعات عبر الإنترنت.