شكرا لقرائتكم خبر عن جدوى ريت يوقع عقد إيجار جديد للمعارض التجارية التابعة لعقار فندق عابر الياسمين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن توقيع صندوق جدوى ريت السعودية عقد إيجار جديد للمعارض التجارية التي تخص عقار فندق عابر الياسمين، وبذلك تكون نسبة الإشغال للعقار المشار إليه أعلاه هي 100%.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأنه قد تم تأجير المعارض التجارية للعقار لمدة عشر سنوات، وبقيمة تأجيريه سنوية تبلغ 849.150 ألف ريال للخمس سنوات الأولى من مدة العقد، ومبلغ تأجير سنوي يبلغ 934.065 ألف ريال للخمس سنوات الأخيرة من مدة العقد والذي يمثل زيادة وقدرها 10%.

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وأشار الصندوق إلى أن القيمة الإجمالية للإيجارات السنوية للعقار ستكون 3.049 مليون ريال خاضعة للزيادات حسب ما تم الإعلان عنه مسبقاً، وستحقق العقود الإيجارية عائد للعقار في حدود 9.11% سنوياً.

وبحسب البيان، سيبدأ عقد الإيجار في تاريخ 1 يناير 2021 وينتهي في تاريخ 31 ديسمبر 2030، هذا وبتوقيع التعاقد، ستبلغ نسبة الإشغال للعقار ما نسبته 100% من المساحات التأجيرية، ولعدد مستأجرين إثنين يعمل أحدهما في قطاع الفندقة والآخر في قطاع الصيدلة.

ويتوقع الصندوق أن يكون أثر توقيع العقد إيجابياً على الصندوق بشكل عام، والذي سينعكس على نتائج الصندوق خلال الربع الأول من العام 2021.