شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج للتدريب توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على 60% من "الرقي الأهلية المحدودة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توقيع مذكرة تفاهم مع مُلاك شركة مدارس الرقي الأهلية المحدودة للاستحواذ المحتمل على نسبة 60% من حصص ملكية شركة مدارس الرقي الأهلية، وذلك عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إلى أن مذكرة التفاهم تستهدف تحديد إطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولیة بین الطرفین بخصوص عملیة الاستحواذ، لیكون التنفیذ وفقاً للاقتراحات والتفاهمات المقدمة والمعتمدة من الطرفين.

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وبحسب البيان، تفاهم الطرفان على تحديد قیمة الصفقة النھائیة بعد الانتھاء من أعمال الفحص النافي للجهالة، علماً بأن العمل بهذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها ولمدة 90 يوماً، قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 4.4 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 7.3 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى انخفاض الإيردات في هذا الربع مقارنةً مع الربع المماثل من العام السابق نتيجة تأثير وباء كورونا 19المستجد . بجانب ارتفاع تكلفة الإيرادات لهذا الربع عن الربع المماثل من العام السابق.