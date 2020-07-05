شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المعمر لأنظمة المعلومات تُوصي بتوزيع 20 مليون ريال عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2020 بقيمة 20 مليون ريال.
وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن حصة السهم من التوزيع ستبلغ ريالاً واحداً للسهم، علماً بأن نسبة التوزيع 10% من قيمة السهم الاسمية.
وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الأول لمساهمي الشركة المالكين للأسهم والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية تداول يوم الأحد الموافق 21 يوليو الجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 17 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 11.7 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019.
وكانت المعمر قد أعلنت مؤخراً عن تجديد اتفاقیة تسھیلات مصرفية إسلامية مع البنك السعودي البريطاني بقيمة تبلغ 204.144 مليون ريال، علماً بأن مدة التمويل صالحة حتى 31 ديسمبر 2020.
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