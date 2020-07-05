شكرا لقرائتكم خبر عن إنعام سالوسة تستغيث ضد أبراج ساويرس.. والشركة ترد: حصلنا على كل التصاريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتكت الفنانة الكبيرة إنعام سالوسة، من مشروع بناء أبراج لشركة استثمارية خاصة بالمهندس نجيب ساويرس بمدينة الشيخ زايد، قائلة :" منذ سنوات وعندما كان الدكتور مصطفى مدبولى وزيراً للإسكان تم تخصيص قطعة أرض مساحتها 60 فدانا للمهندس نجيب ساويرس لبناء أبراج عليها بارتفاع 20 طابقا، كما تم تخصيص الحديقة المركزية ومساحتها 60 والخاصة بالمدينة للمشروع، فرفعنا دعوى لتضررنا من هذا القرار ولكننا فوجئنا بعد عام ونصف برفض الدعوى شكلاً".

وأشارت الفنانة الكبيرة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى افتتح بنفسه الحديقة بعد ضمها للمشروع الخاص، على الرغم من أنها كانت منفعة عامة لأهالى زايد الذين يتجاوز عددهم 2 مليون مواطن، مؤكدة أن بناء أبراج بهذا العدد وهذا الارتفاع يضر بسكان المدينة ويؤدى إلى تزاحم شديد ، قائلة:" المدينة بقت زحمة جدا وزايد أصبحت تشبه بولاق".

وأضافت:" سكان زايد من الطبقة المتوسطة الذين بحثوا عن سكن فى مناطق بعيدة عن الزحام:"

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وأكدت سالوسة أنها تكن كل احترام وتقدير للمهندس نجيب ساويرس ولكنها تطالب بتطبيق العدالة، مؤكدة أن سكان المدينة ليسوا معترضين على تخصيص أو البناء على هذه الأرض ولكن نطالب بالالتزام بتصميم وقوانين المدينة بالبناء 4 أدوار وبدروم، قبل أن يكتمل بناء هذه الأبراج.

ومن جانبه أكد هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفيلوبرز مصر أن الشركة تعمل في إطار القانون وحصلت على جميع التصاريح اللازمة من الجهات المعنية، مضيفا أن المشروع يتسق مع الارتفاعات المقررة وأنها ليست المرة الأولى التي تقام بها أبراج في مدينة الشيخ زايد .

وكانت الفنانة إنعام سالوسة نشرت شكوى على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن وجود أبراج عدد أدوارها 20 دورا بمدينة الشيخ زايد، الأمر الذي يعد مخالفا للقانون، مشيرة إلى أن هناك عدد من سكان المدينة قاموا برفع قضية ولكن رفضت بعد عام وأكثر من التقاضي.

وقالت “سالوسة” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، “إلى السيد رئيس الجمهورية كل عام وسيادتكم بخير، أنا مواطنة مصرية أشكو إليك وقضيتي لا تخصني وحدي بل تخص آلاف الأسر ممن يسكنون في مدينة الشيخ زايد والتي ستصبح مدينة نصر ببناء أبراج من عشرين دور بالمخالفة للقانون، ورفعنا قضية ولكنها رفضت شكلا بعد عام وأكثر من التقاضي”.