شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة بداية الأسبوع..و"دبي" تربح 390 مليون درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.02% رابحاً 0.59 نقطة ليغلق عند مستوى 2062.08 نقطة، وربح رأس المال السوقي 390 مليون درهم، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.25% رابحاً 3.16 نقطة ليغلق عند مستوى 1277.52 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.18% خاسراً 7.80 نقطة ليغلق عند مستوى 4303.093 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 11 مليار درهم، وهبطت بورصة قطر.





بورصة دبى ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% رابحاً 0.59 نقطة ليغلق عند مستوى 2062.08 نقطة، وربح رأس المال السوقي 390 مليون درهم ليغلق عند مستوى 292.90 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 242.7 مليون سهم محققة ما قيمته 126 مليون درهم من خلال تنفيذ 1999 صفقة لعدد 33 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.83%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.78%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.73%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.48%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 2.25%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.69%.

وقفز 16 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 5.57%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.77%، فيما تراجع 14 سهماً، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 3.55%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.58%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 121.1 مليون ورقة بقيمة 36.3 مليون درهم.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.25% رابحاً 3.16 نقطة ليغلق عند مستوى 1277.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.4 مليون سهم بقيمة 253.2 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 12.45% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.86%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.68%.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.36% رابحاً 18.54 نقطة ليغلق عند مستوى 5142.34 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.44% رابحاً 24.86 نقطة ليغلق عند مستوى 5624.29 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.14% رابحاً 5.86 نقطة ليغلق عند مستوى 4190.43 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.08% رابحاً 3.44 نقطة ليغلق عند مستوى 4179.60 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 103.8 مليون سهم بقيمة 14 مليون دينار كويتى عبر 4056 صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.21%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.65%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.52%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.41%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.35%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.33%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.15%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.30%.

وجاء سهم شركة التقدم التكنولوجي على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، يليه سهم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 9.35%، ثم سهم شركة أبيار للتطوير العقاري بنسبة 4.05%، فيما تصدر سهم شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.36% ثم سهم شركة الشعبية الصناعية بنسبة 6.94%، ثم سهم شركة إنجازات للتنمية العقارية بنسبة 4.94%.





بورصة أبوظبىتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% خاسراً 7.80 نقطة ليغلق عند مستوى 4303.093 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 11 مليار درهم ليغلق عند مستوى 580.991 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 180.9 مليون سهم، بقيمة 58.4 مليون درهم، عبر تنفيذ 669 صفقة.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.31%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.54%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.36%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 2.80%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.97%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.99%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.08%.

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وارتفع 14 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 14.95%، ثم سهم شركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين بنسبة 14.82%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 10.15%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم حقوق اكتتاب شركة الخليج للصناعات الدوائية 2020 بنسبة 24.53%، ثم سهم شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة الخزنة للتأمين بنسبة 4.80%، وتصدر سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 16.4 مليون درهم.





بورصة مسقطتراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.09% خاسراً 3.30 نقطة ليغلق عند مستوى 3508.470 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.2 مليون سهم بقيمة 379.2 ألف ريال عبر تنفيذ 259 صفقة لعدد 31 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفعت سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2.08%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم "المدينة تكافل" بنسبة 1.35%، ثم سهم "مسندم للطاقة" بنسبة 1.26%، ثم سهم "بنك مسقط" بنسبة 1.18%.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.27% خاسراً 24.72 نقطة ليغلق عند مستوى 9187.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 340.4 مليون سهم بقيمة 500.2 مليون ريال عبر تنفيذ 8403 صفقة، وتراجع 19 سهماً، وارتفع 27 سهماً، واستقر سهم واحد، وهبط قطاعي البنوك والخدمات المالية والتأمين بنسبة 0.98%، 0.12%، على التوالي، فميا ارتفع قطاع العقارات بنسبة 2.19%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.08%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.70%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.31%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.13%.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام بجلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.04% رابحاً 76.25 نقطة ليغلق عند مستوى 7388.49 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.56% رابحاً 123.72 نقطة ليغلق عند مستوى 8050.23 نقطة، وبلغ حجم التداول 303.5 مليون سهم بقيمة 5.5 مليار ريال.

وصعد 20 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 6.94%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 5.80%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.05%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.87%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.73%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.53%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.39%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.25%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.20%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والإعلام والترفيه بنسبة 1.13%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.08%.

وقفز 185 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 9.33%، ثم سهم "سليمان الحبيب" بنسبة 9.09%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "الأسماك" بنسبة 9.99%، ثم سهم "اتحاد الخليج" بنسبة 1.41%، ثم سهم "أليانز إس إف" بنسبة 0.71%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 390.3 مليون ريال سعودي.