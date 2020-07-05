شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بالختام.. وهبوط قطاع الطاقة وحيداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام بجلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.04% رابحاً 76.25 نقطة ليغلق عند مستوى 7388.49 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.56% رابحاً 123.72 نقطة ليغلق عند مستوى 8050.23 نقطة، وبلغ حجم التداول 303.5 مليون سهم بقيمة 5.5 مليار ريال.

وصعد 20 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 6.94%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 5.80%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.05%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.87%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.73%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.53%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.39%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.25%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.20%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والإعلام والترفيه بنسبة 1.13%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.08%.

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وقفز 185 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 9.33%، ثم سهم "سليمان الحبيب" بنسبة 9.09%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "الأسماك" بنسبة 9.99%، ثم سهم "اتحاد الخليج" بنسبة 1.41%، ثم سهم "أليانز إس إف" بنسبة 0.71%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 390.3 مليون ريال سعودي.

وفى سياق متصل وقعت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) لتشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين تتولى إعداد وطرح كراسة طلب عروض لشراء أبراج الهاتف المتنقل التي يملكها الطرفين، أو دمجها في شركة واحدة مع مستثمرين آخرين أو تشغيلها نيابة عنهم، على أن يتم الانتهاء من طرح الكراسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع هذه المذكرة.