شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في أولى جلسات شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر يوليو، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 10.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 600.242 مليار جنيه.

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وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 10959 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.57% ليغلق عند مستوى 1793 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 12790 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 4199 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.73% ليغلق عند مستوى 1505 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 2323 نقطة.