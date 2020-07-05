شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشي لبورصتي أبوظبي ومسقط بأولى جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% خاسراً 7.80 نقطة ليغلق عند مستوى 4303.093 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 11 مليار درهم ليغلق عند مستوى 580.991 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 180.9 مليون سهم، بقيمة 58.4 مليون درهم، عبر تنفيذ 669 صفقة.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.31%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.54%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.36%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 2.80%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.97%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.99%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.08%.

وارتفع 14 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 14.95%، ثم سهم شركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين بنسبة 14.82%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 10.15%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم حقوق اكتتاب شركة الخليج للصناعات الدوائية 2020 بنسبة 24.53%، ثم سهم شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة الخزنة للتأمين بنسبة 4.80%، وتصدر سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 16.4 مليون درهم.

Advertisements

كما تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.09% خاسراً 3.30 نقطة ليغلق عند مستوى 3508.470 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.2 مليون سهم بقيمة 379.2 ألف ريال عبر تنفيذ 259 صفقة لعدد 31 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفعت سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2.08%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم "المدينة تكافل" بنسبة 1.35%، ثم سهم "مسندم للطاقة" بنسبة 1.26%، ثم سهم "بنك مسقط" بنسبة 1.18%.