شكرا لقرائتكم خبر عن هالة السعيد: مشروعات ريادة الأعمال المحرك الأساسي لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مشروعات ريادة الأعمال القائمة علي المعرفة، والابتكار، والبحث والتطوير هي الداعم الرئيس للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والمحرك الأساسي وراء زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد.

أضافت السعيد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال لها دور محوري في دعم الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة، إلي جانب دورها في خلق فرص عمل لها أهمية كبيرة في سد الفجوات التنموية وسلاسل التوريد وإحلال الواردات.

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وجاء ذلك خلال مشاركة د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، فى الجلسة الختامية لسلسة الجلسات التى أطلقتها الوزارة ممثلة فى مشروع رواد 2030 الأسبوع الماضي؛ حول "ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية"، واستمرت لمدة ثمانية أيام متصلة؛ عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وشارك بها نخبة من الوزراء والمتخصصين فى مجال ريادة الأعمال.

شارك في الجلسة الختامية السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وغادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، وتناولت الجلسة عرض حصاد مشاركة المتحدثين في الجلسات المختلفة من السادة الوزراء والنماذج المتميزة من رواد الأعمال على مدار أسبوع كامل، وذلك في ضوء الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الموافق 27 يونيو، اعترافًا بالحاجة إلى تحسين فرص وصول المشروعات الصغيرة إلى التمويل الصغير وسُبل الائتمان، وبهدف زيادة الوعي والإجراءات الرامية إلى دعم هذه المشروعات، كما شهدت الجلسة عرض لأهم التوصيات التى خرجت بها الجلسات.