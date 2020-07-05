شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات والفاكهة: انخفاض أسعار الليمون ليتراوح بين 8-22 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الفواكه تشهد استقرارا فى السوق مع انخفاض نسبى في أسعار عدد من الأصناف مع بداية الأسبوع الثاني من قرارات الحكومة برفع حظر التجول وعودة الحياة لطبيعتها.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الليمون شهدت انخفاضا مع بداية الأسبوع يتراوح بين 5 - 7 جنيهات في الكيلو حيث سجل سعراليوم 8-22 جنيها للكيلو مقابل 14-29 جنيها، موضحا أن انخفاض السعر يأتي بعد ظهور محصول الصعيد في السوق موضحا انه بمجرد ظهور إنتاج محافظات وجه بحري ستنخفض الأسعار بمعدل 30-50٪.

وأشار النجيب في تصريحات خاصة لليوم السابع إلى أن أسعار الفواكه ومنها البرتقال الصيفي الذي استقر بين 7-10 جنيهات الكيلو بينما سجلت أسعار الخوخ العريشي ليتراوح سعره بين3-6 جنيهات .

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وأضاف النجيب أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها، والتفاح الجولدن 17 جنيها، والتفاح السورى 18 جنيها، التفاح المصري ليتراوح بين 5-10 جنيهات، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات، كما سجلت والشمام 4-7 جنيهات، وتراوح سعر الكاكا بين 6- 9 جنيهات، وأضاف النجيب أن أسعار المشمش تبدأ من 5-10 جنيهات، والبطيخ الحبة 10-25 جنيها.

وكان حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة وعضو مجلس أمناء سوق العبور للجملة، أكد أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا بين 20-30٪ لجميع الأصناف مع قرار الدولة برفع حظر التجول، مشيرا إلى أن الانتاج المصرى أصبح به فائض لمعظم الأصناف، وأن رفع الحظر زاد من حركة البيع وشراء في السوق بنسبة تصل إلى 20%.

وقال النجيب إن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة حذرت منتسبيها من التلاعب في الأسعار ورفعها على المستهلك، موضحا أن التاجر الذي يرفع السعر سيضر السوق نظرا لأنه يقلل من نسب البيع ومع وجود مخزون لجميع الأصناف سيؤدي إلي زيادة نسب المخزون المحلي، مشيرا إلى أن التجار في سوق العبور يفتحون المجال أمام المستهلك للشراء بسعر الجملة من خلال السوق وذلك لمنع أى حالة استغلال من تجار التجزئة، موضحا أنه يمكن للمستهلك أن يجمع طلبات لاسرته ولجيرانه َأن يقوم بشراء تلك الكميات ويتوفر عليه من 2-3 جنيها فى الكيلو من كل صنف فإذا كان إجمالى الشراء 50 كجم سبوفر ما قيمته 150 جنيها من الإجمالي.