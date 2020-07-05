شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت خضراء بالختام وسط صعود 9 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.36% رابحاً 18.54 نقطة ليغلق عند مستوى 5142.34 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.44% رابحاً 24.86 نقطة ليغلق عند مستوى 5624.29 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.14% رابحاً 5.86 نقطة ليغلق عند مستوى 4190.43 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.08% رابحاً 3.44 نقطة ليغلق عند مستوى 4179.60 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 103.8 مليون سهم بقيمة 14 مليون دينار كويتى عبر 4056 صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.21%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.65%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.52%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.41%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.35%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.33%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.15%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.30%.

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وجاء سهم شركة التقدم التكنولوجي على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، يليه سهم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 9.35%، ثم سهم شركة أبيار للتطوير العقاري بنسبة 4.05%، فيما تصدر سهم شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.36% ثم سهم شركة الشعبية الصناعية بنسبة 6.94%، ثم سهم شركة إنجازات للتنمية العقارية بنسبة 4.94%.

وفي سياق متصل قالت شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل، إن مجلس الإدارة سوف ينعقد عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم الأحد، لمناقشة جدولي أعمال الجمعيتين العادية وغير العادية، ويتضمن جدول أعمال الجمعية غير العادية مناقشة تعديل مادتين بالنظام الأساسي للشركة إحداهما تتعلق بالسنة المالية للشركة والأخرى بجواز الجمع بين العضوية في مجلس الإدارة ووظيفة الرئيس التنفيذي.