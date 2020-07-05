شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة لـ"رجال الأعمال": نراجع أسعار الطاقة للمصانع حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شريف الجبلي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التعاون مع إفريقيا بالجمعية، إنه سبق أن أرسلت الجمعية خطابات إلى وزارات الصناعة والبترول والتخطيط للمطالبة بوضع سعر عادل لغاز المصانع بهدف تشجيع الصناعة وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقوق الدولة، مضيفاً أنه لم ترد أي وزارة على هذه الخطابات باستثناء وزارة التخطيط التي ردت بطلب إيفادها بالمزيد من التفاصيل بشأن الأسعار وتأثيرها على الصناعة.

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وردت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، على حديث شريف الجبلي، خلال اجتماع عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين، صباح اليوم الأحد، أن هناك لجنة لمراجعة أسعار الطاقة تعقد اجتماعاً دورياً، لمناقشة الأسعار، مضيفة :"سبق أن عقدنا اجتماعات عديدة مع مختلف القطاعات الصناعية، والبعض يرى السعر العادل وآخرين يرون غير عادل، غير أن هناك حديث عن سعر الغاز بدول منافسة ودعم الدول له به مغالطات كثيرة وليس صحيح على أرض الواقع"، متابعة: "نحن حريصين على توفير آليات الصناعة بأفضل الحلول، ونحن في طور مراجعة أسعار الطاقة".

كما طالب شريف الجبلي، بدعم وزارة الصناعة والتجارة للمصدرين لفتح أسواق جديدة في إفريقيا بعد التأثر التي شهدته أسواق أخرى بسبب أزمة كورونا، وردت الوزيرة :"بالنسبة لملف أفريقيا، فنحن نريد من رجال الأعمال العمل وفتح أسواق جديدة، لأنكم الأجدر بمعرفة تلك الأسواق، ودوري تقديم الدعم لكم في أي مطالبات لكم".