هالة السعيد: يجب وضع استراتيجية لريادة الأعمال والابتكار تتناسب ورؤية مصر 2030

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه لابد أن تكون هناك استراتيجية لريادة الأعمال والابتكار وتكون متقاطعة مع كل محاور ومستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.

وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية شاركت فى إنشاء تسع حاضنات لريادة الأعمال مع الجامعات، مشيرة إلى أننا نحتاج إلى دليل تنظيمي لعمل حاضنات الأعمال بشكل عام، مما يساعد على التغيير الإيجابي للأنماط الثقافية.

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وجاء ذلك خلال مشاركة د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، فى الجلسة الختامية لسلسة الجلسات التى أطلقتها الوزارة ممثلة فى مشروع رواد 2030 الأسبوع الماضي؛ حول "ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية"، واستمرت لمدة ثمانية أيام متصلة؛ عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وشارك بها نخبة من الوزراء والمتخصصين فى مجال ريادة الأعمال.

شارك في الجلسة الختامية السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وغادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، وتناولت الجلسة عرض حصاد مشاركة المتحدثين في الجلسات المختلفة من السادة الوزراء والنماذج المتميزة من رواد الأعمال على مدار أسبوع كامل، وذلك في ضوء الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الموافق 27 يونيو، اعترافًا بالحاجة إلى تحسين فرص وصول المشروعات الصغيرة إلى التمويل الصغير وسُبل الائتمان، وبهدف زيادة الوعي والإجراءات الرامية إلى دعم هذه المشروعات، كما شهدت الجلسة عرض لأهم التوصيات التى خرجت بها الجلسات.