شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تخصيص قطعتى أرض لإقامة محطات تخزين للبترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 27 القرار رقم 267لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة السويس لاستخدامها في إقامة محطات تدفيع وتخزين المنتجات البترولية وذلك وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن وكان نص القرار كالتالي..

يعاد تخصيص المساحتين المبينتين فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة السويس لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول لاستخدامها في إقامة محطات تدفيع وتخزين المنتجات البترولية وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن:

١-مساحة 6.71 فدان تقريبا تعادل 28298متر مربع.

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٢-مساحة5.79فدان تقريبا، تعادل 24346متر مربع.