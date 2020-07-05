شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب سلاح نارى مفكك وكمية من المواد المخدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك بالادارة الثالثة بجمارك تفتيش الركاب بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي من ضبط محاولة تهريب سلاح ناري مفكك وكمية من المواد المخدرة المتنوعة الممنوع استيرادها أوتصديرها أو حيازتها أو تعاطيها أو تداولها طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وبالمخالفة لقانوني الجمارك والاستيراد والتصدير.

فبناء على مذكرة معلومات سرية مقدمة من الادارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة تفيد إعتزام راكب ألمانى الجنسية قادم علي رحلة خطوط طائرة مصر للطيران رقم 726 القادمة من بروكسيل تهريب مجموعة من المواد المخدرة

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وبالعرض على مصطفي السيد، مدير جمارك مطار القاهرة وتم تشكيل لجنة جمركية من السادة ماموري الجمرك بلال حسن ومحمد قنديل تحت إشراف الأستاذ عمرو عبد المنعم مدير ادارة الحركة بصالة الوصول لانتظار خروج الراكب وتفتيش كافة الحقائب حيث تلاحظ خروج الراكب مع سيدة تحمل الجنسية الألمانية فاستوقفهما بلال حسن مأمور اللجنة الجمركية ولاحظ ارتباكهما الشديد ومحاولتهما الخروج مسرعين من الدائرة الجمركية

وبتفتيش الأمتعة الشخصية الخاصة بهما تم العثور علي عدد 88 قرص اكستازي مخدر و26 بذرة من بذور نبات المايجوانا المخدرة وعلي علبة بداخلها 50 جرام من نبات المايجوانا و3 من العبوات المخصص للكريمات محشوة بمادة بيضاء يشتبة ان تكون مادة الكوكايين الخام المخدرة بوزن 134 جرام ومجموعة من اقراص الترامادول وبعض اداوت تعاطي المخدرات وطبنجة نارية مفككة مخباة داخل جهاز اكس بوكس و 3 عبوات بداخلهم خرز ( خرطوش ) بوزن 1.5 كيلو وجرابات خاصة بالطبنجة و25 عبوة بداخلها غاز ضغط الهواء حاول الراكبان إخفائهما داخل الملابس التي كانت بالحقيبة و بين مجموعة من الحلوي

وبعرض كافة المضبوطات علي مصطفي السيد مدير الجمرك قرر تحريز المضبوطات و تحرير محضر ضبط جمركي وتسليم الراكبين لقوة أمن ميناء القاهرة الجوى لعرضهما علي النيابة المختصة وذلك بعد العرض علي ابراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه علي المنافذ الجمركيه وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .