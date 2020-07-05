شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة السلع الأكثر تراجعا في واردات مصر شهر ابريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الواردات المصرية تراجعا ملحوظا خلال شهر ابريل الماضي، حيث بلغت نحو 4.19 مليار دولار، مقابل 7 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2019 بتراجع بلغت نسبته 40%.

وتظهر قائمة الواردات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مجموعة من السلع التي كانت الأكثر تراجعا في أبريل الماضي، تتصدرها الواردات من مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 237.7 مليون دولار، مقابل 340 مليون دولار في أبريل 2019، بتراجع بنسبة 30%، يليه الواردات من الأدوية ومحضرات صيدلة بقيمة 198.9 مليون دولار، مقابل 221.9 مليون دولار أبريل 2019، بتراجع بنسبة 10.4%.

وضمت القائمة واردات القمح وبلغت قيمتها 190 مليون دولار أبريل الماضي، مقابل 349.9 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019 بتراجع نسبته 45.7%، ثم واردات اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 165.9 مليون دولار، مقابل 258 مليون دولار في أبريل 2019 بتراجع بنسبة 35.7%.

وسجلت واردات سيارات الركوب نحو 151 مليون دولار أبريل الماضي، مقابل 157 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بنسبة 3.9%، إلى جانب واردات المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بقيمة 149.8 مليون دولار أبريل الماضي، مقابل نحو 223.4 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019 بتراجع بلغ 33%، أما واردات فول الصويا فقد بلغت 111 مليون دولار أبريل الماضي، مقابل 148 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 25.2%.