شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"رجال الأعمال" يطالب وزيرة الصناعة بوقف استيراد الأسمنت الأبيض من تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب فاروق ناصر عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بإصدار قرار بوقف استيراد الأسمنت الأبيض من تركيا بسبب توافر الإنتاج المحلي، قائلاً: هناك 6 آلاف طن من الأسمنت الأبيض في طريقها من تركيا للأسواق المصرية، ونطالب بقرار لوقف استيراد هذه الشحنات".

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كما طالب فاروق، خلال اجتماع عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين، صباح اليوم الأحد، بإعادة النظر في تكلفة إنتاج الأسمنت بورتلاند، موضحا أن الطاقة الإنتاجية من الأسمنت بورتلاند في مصر 85 مليون طن في المقابل يصل الطلب المحلي إلى 50 مليون طن أي أمامنا فرصة لتصدير 30 مليون طن، غير أن ارتفاع تكلفة إنتاج الأسمنت تعوق قدرتنا على التصدير، حيث تصل تكلفة إنتاج الطن في مصر إلى 30 دولار في حين تبيعه تركيا في الأسواق المجاورة بـ30 دولار فقط، ولذا نطالب بمراجعة التكلفة، وليس دعم القطاع بهدف زيادة الصادرات.

وردت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنها سبق أن التقت مع مصنعي الأسمنت لبحث المشاكل التي تواجه هذه الصناعة، وهي على تواصل تام مع مصنعي الأسمنت لحل أي عوائق تواجه هذه الصناعة.