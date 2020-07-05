شكرا لقرائتكم خبر عن الوقائع المصرية تنشر قرار تعديل النظام الأساسى لشركة مصر للحرير الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏نشرت الجريدة الرسمية جريدة الوقائع المصرية اليوم قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر برئاسة الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة، حيث إن الشركة لتابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تضمن قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة في جلستها المنعقدة بتاريخ 11‏/11‏/2019 .

وبحسب ما نشر بالوقائع فإنه تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المرخص به 104701000 جنيها بدلا من 947855000 جنيها، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 99155000 جنيها ل‏يصبح 1007010000 جنيها موزعين على 201402000 سهما سهم بقيمة أسميه 5 جنيهات للسهم .

على أن تمول هذه الزيادة من الأرصدة الدائنة المقيدة لحساب الشركة القابضة، كما نشرت الوقائع تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي المادة السادسة، حدد رأس المال المرخص به مبلغ 104701000 جنيها، ورأس المال المصدر المدفوع 1007010000 جنيها بمبلغ موزعين على 201402000 سهما سهم بقيمة للسهم على أن يتم ذلك اعتبارا من 30‏/6‏/2019.