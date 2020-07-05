شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 0.27% بالختام بضغوط هبوط قطاعى البنوك والتأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.27% خاسراً 24.72 نقطة ليغلق عند مستوى 9187.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 340.4 مليون سهم بقيمة 500.2 مليون ريال عبر تنفيذ 8403 صفقة، وتراجع 19 سهماً، وارتفع 27 سهماً، واستقر سهم واحد، وهبط قطاعي البنوك والخدمات المالية والتأمين بنسبة 0.98%، 0.12%، على التوالي، فميا ارتفع قطاع العقارات بنسبة 2.19%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.08%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.70%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.31%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.13%.

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وفى سياق متصل خاطبت إدارة بورصة قطر، مجموعة ازدان القابضة بشأن ارتفاع حجم التداول على سهم الشركة، وأكدت الشركة بعدم وجود أي معلومات أو قرارات غير مفصح عنها من قبل الشركة، مع تأكيدها على التزام الشركة بالقوانين والتشريعات الخاصة بمبادئ الإفصاح وبمبدأ الشفافية والحرص على مصالح المتعاملين.

وفى سياق آخر أعلنت شركة الإجارة القابضة، عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وذلك يوم الخميس الموافق 23 يوليو المقبل.