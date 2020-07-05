شكرا لقرائتكم خبر عن الوقائع المصرية تنشر قرار تعديل النظام الأساسى لشركة مصر الجديدة للإسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏نشرت الجريدة الرسمية جريدة الوقائع المصرية، في عددها الصادر اليوم، قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بتعديل البند "ب" من المادة الثالثة من النظام الأساسي لشركة مصر الجديدة وفقا لما يلي:

‏القيام بتطوير العقاري بنفسها، أو عن طريق الغير بتجهز الأراضي والتخطيط لها وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات اللازمة للعمران طبقا للقوانين السارية، كما تقوم الشركة كذلك لحسابها أو لحساب الغير بإعداد وتنفيذ ما يعهد إليها من مشروعات التخطيط والتعمير وتقسيم الأراضي وإنشاء المدن الجديدة والقرى السياحية، وما يلزم لهذه المشروعات من مختلف المرافق.

كما نشرت الوقائع تعديل مادة 2 بإضافة ضافة البند "ي" إلى المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة وفقا لما يلي، توزيع وبيع الطاقة الكهربائية سواء بمعرفة الشركة أو الغير .

كان المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، كشف لـ"الخليج 365" أن الخطة الاستراتيجية لتطوير شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى الشركات التابعة، سيتم تسليمها للشركة القابضة بنهاية الشهر الجارى، على أن تتضمن آليات واضحة وخطط قابلة للتنفيذ لتطوير الشركة وتبوأها المكانة اللائقة بها مستقبلا.

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وأصدر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة التشييد والتعمير القرار رقم 120 لسنة 2020، يتضمن تشكيل مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لمدة عام منذ 22 مايو 2020.

‏وبحسب بيان الشركة فى 9 يونيو الجارى فإن القرار تضمن تعيين كل من الدكتور خالد زكريا العدل إمام، محافظ الجيزة الاسبق رئيس مجلس إدارة غير متفرغ، والمهندس تامر محمد محمد ناصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، والمهندس اسماعيل محمود اسماعيل سيد، العضو المنتدب للشؤون الفنية والتنفيذ.