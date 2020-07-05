شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاحية خضراء لبورصة البحرين مدفوعة بصعود سهمى "الأهلى المتحد" و"جى إف إتش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.25% رابحاً 3.16 نقطة ليغلق عند مستوى 1277.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.4 مليون سهم بقيمة 253.2 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 12.45% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.86%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.68%.

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وفي سياق متصل أعلنت مجموعة ترافكو، عن حصول الشركة على الموافقة من مصرف البحرين المركزي، لشرا أسهم الخزينة، وذلك بنسبة لا تزيد عن 10% من أسهم الشركة الصادرة لغرض دعم سعر السهم، ولمدة 90 يوم ابتداءً من 5 يوليو، منوهة إلى أن نسبة التملك الحالية تبلغ 7.75%.

وفي سياق آخر أعلنت شركة مجموعة جي إف إتش المالية، عن تغيير موعد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة واعتماد البيانات المالية للنصف الأول من عام 2020، والمقرر عقده يوم الأربعاء 12 أغسطس إلى يوم الخميس الموافق 13 أغسطس، في تمام الساعة 1 ظهراً بتوقيت مملكة البحرين.