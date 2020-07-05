شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، إذ صعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.53% ليصل إلى مستوى 10929 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.39% ليصل إلى مستوى 1790 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 12758 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.71% ليصل إلى مستوى 4189 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.51% ليصل إلى مستوى 1502 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.22% ليصل إلى مستوى 2317 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.53% ليصل إلى مستوى 760 نقطة.

وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 38 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم شركة النصر للأعمال المدنية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، شركة النصر للأعمال المدنية، بلتون المالية القابضة، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، الحديد والصلب المصرية، غاز مصر، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، اميرالد للاستثمار العقاري، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مصر للألومنيوم، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الألومنيوم العربية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو.

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كما تم إيقاف تداول أسهم السويس للأسمنت، العربية لحليج الأقطان، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، المجموعة المصرية العقارية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، جنوب الوادي للأسمنت، مجموعة عامر القابضة، العبوات الطبية، مصر للأسمنت-قنا، أوراسكوم للاستثمار القابضة، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الملتقى العربي للاستثمارات، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، جلاكسو سميثكلاين، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، العربية للمحابس، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، بي انفستمنتس القابضة، المصرية للمنتجعات السياحية، 473.8 ألف سهم، 8 آلاف سهم، 129 سهم، 326 ألف سهم، 65060 سهم، 11.1 ألف سهم، 1.8 مليون سهم، كما باع مجلس إدارة شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 2 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، مستشفى النزهة الدولي، 1.5 مليون سهم، 403 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو 6023 سهم.