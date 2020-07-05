شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الاقتصادية تؤجل قضية مدحت خليل انتظاراً لموافقة الرقابة المالية على التصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، خلال جلستها المنعقدة اليوم الأحد، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من رجل الأعمال مدحت خليل وآخرين ضد غرامة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جلسة يوم 8 سبتمبر المقبل، وذلك انتظاراً لموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد عمران على التصالح المقدم من مدحت خليل بعد سداده شيك بمبلغ 10 ملايين جنيه للتصالح مع الهيئة يوم الثلاثاء الماضي.

وتنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، الاستئناف المقدم من رجل الأعمال مدحت محمد إبراهيم خليل وشهرته مدحت خليل رئيس شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، وأشرف محمود عبده خير الدين، وأحمد مدحت محمد إبراهيم، ومنى محمود عبده خير الدين فى قضية شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، على حكم تغريم كل منهم مبلغ 200 ألف جنيه عن الاتهامات المسندة إليهم جميعا للارتباط، وإلزامهم برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة بقيمة 110 ملايين جنيه ضد سوق المال، والتى تعد أكبر غرامة فى تاريخ سوق المال.

وبدأت إدارة الإلزام بالهيئة العامة للرقابة المالية، إعداد مذكرة بطلب التصالح المقدم من أشرف خير الدين شقيق زوجة رجل الأعمال مدحت خليل في الغرامة الموقعة على 7 من المساهمين الرئيسيين بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية بسبب إخفائهم تجاوز المجموعة المرتبطة النسبة القانونية للتقدم بعرض شراء إجباري.

وتسلم محامي أشرف محمود خير الدين، رداً من إدارة الإلزام بهيئة الرقابة المالية بعد تقدمه بشيك للتصالح بقيمة 10.9 مليون جنيه، ينص على أن إدارة الإلزام ستعد مذكرة بشأن الطلب المقدم، وترفعه إلى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران لإبداء التصالح من عدمه.

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ونص الطلب المقدم من محامي أشرف محمود خير الدين، على :"أتقدم لسيادتكم بالشيك المصرفي الصادر من البنك التجاري الدولي بقيمة 10 مليون و901 ألف و818 جنيه مصري، الذي سبق تقديمه للتصالح عن التهم الموجهة لمدحت خليل ومجموعته المرتبطة، ويعتبر استلامكم للشيك عن موضوع الدعوى الجنائية بالنسبة لي ولسائر المتهمين في القضية".

وسبق أن عرض محامي مدحت خليل خلال نظر محكمة استئناف اقتصادي القاهرة، في جلسة يوم 3 يونيو التصالح في القضية رقم 592 لسنة 2019، جنح اقتصادي، شيكاً موقعاً بمبلغ 10 مليون و574 الف و528 جنية قيمة الغرامة التى وقعتها هيئة الرقابة المالية على رجل الأعمال قبل تحريك القضية بالشكل الجنائى بالمحكمة فى وقت سابق، وأكد المحامي وقتها أن نية مدحت خليل السداد لدفع وتقديم هذا المبلغ للمحكمة يعتبر دليل على حسن نية وبراءة المتهم، نافياً وجود أى سوء نية لدى المتهمين اتخاذهم الإجراءات الخاصة بالاستحواذ، وعدم الإفصاح، مؤكدا أنهم أعلنوا إدارة البورصة بكل الإجراءات.

وتقدم رجل الأعمال مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بشيك بمبلغ 10 ملايين جنيه للهيئة العامة للرقابة المالية، للتصالح في الغرامة الموقع عليه بعد إخفائه شراء زوج شقيقته حصة بشركة راية، وذلك قبل أيام من نظر المحكمة الاقتصادية الدعوى ضده يوم الأحد المقبل.

وتسبب شراء أشرف خير الدين، شقيق زوجة رجل الأعمال مدحت خليل حصة بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، في أزمة لـ"خليل" مع هيئة الرقابة المالية منذ عام 2018، لأن الأخيرة رأت أن تلك الحصة تعتبر ضمن المجموعة المرتبطة بالشركة، وبما أن حصة "خليل" والمجموعة المرتبطة به تجاوزت النسبة القانونية البالغة 33%، لتصل إلى نسبة 42% طالبته بتقديم عرض شراء إجباري، ووقعت غرامة عليه بلغت 10 مليون جنيه للتصالح، وفقاً للمادة 66 من قانون سوق المال، إلا أنه اعترض عليها، وأقام دعوى قضائية ضد الغرامة.