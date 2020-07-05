الرقابة المالية تعلن عن وظائف للمحامين بالهيئة عن طريق الندب من جهات حكومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن وظائف محامين للعمل بالإدارة القانونية والإدارات المختلفه بالهيئة، عن طريق الندب من الجهات والهيئات الحكومية، على أن يكونوا مقيدين أمام محاكم الاستئناف لمدة 7 سنوات . وذلك وفقا للشروط التالية:- 1- أن يكون شاغلاً وظيفة عضو إدارة قانونية بإحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة. 2- أن يكون من خريجي إحدى كليات الحقوق بتقدير تراكمي لا يقل عن جيد جدًا، ويفضل من حصل على دراسات عليا. 3- ألا تزيد درجته الوظيفية عن الدرجة الثانية (محامي ممتاز). Advertisements 4- الحصول على تقرير الكفاية بدرجة جيد من واقع آخر تفتيش فني. 5- أن يكون محل إقامته بمحافظة القاهرة أو الجيزة وفقا لما هو ثابت ببطاقة الرقم القومى . 6- ألا يزيد السن عن 35 سنة وقت الإعلان. يتٌم إرسال السيرة الذاتية إلى البريدٌ الإلكتروني التالي: [email protected] وذلك في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخٌ الإعلان.

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