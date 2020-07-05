شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إيطالية: مصر تصبح محور الطاقة بالشرق الأوسط بعد حقل "بشروش" للغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "الدينارو" الإيطالية إن مصر ستصبح محورا للطاقة فى الشرق الأوسط، خاصة بعد إعلان شركة إينى الإيطالية عن كشف جديد للغاز الطبيعي في مصر بالبحر المتوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة إينى الإيطالية قالت إنها نجحت في حفر أول بئر استكشافي في منطقة امتياز شمال الحماد بالمياه المصرية في دلتا النيل باسم "بشروش"، الذى يقع على عمق 22 مترًا من المياة، ويبعد 11 كم من الساحل و12 كم شمال غرب من حقل نوروس وحوالي 1 كم غربًا من حقل بلطيم الجنوبي الغربي.

وبحسب البيان فإنه تم اكتشاف عمود من الغاز بسمك 152 مترًا، وسيخضع هذا البئر للإنتاج، وقالت الشركة إنها ستبدأ مع شركائها بي بي وتوتال الفرنسية وبالتعاون مع قطاع البترول المصري في فحص خيارات تطوير هذا الاكتشاف.

وبحسب الشركة فإنها ستواصل الاكتشاف في منطقة نوروس الكبرى، من خلال حفر بئر جديد هذا العام في امتياز أبو ماضي الغربي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن اكتشاف بشروش هو تأكيد إضافى لمشروعات الغاز والإمكانات المكثفة فى التكوينات الهامة فى هذا القطاع من المياه البحرية المصرية، مما سيعزز مكانة البلاد فى قطاع الطاقة، كما أن إينى ستطلق خيارات التطوير لتسريع بدء الإنتاج السريع من خلال أقصى قدر من الاهتمام بالبنية التحتية الموجودة بالفعل فى المنطقة.

وبجانب تطوير الاكتشاف الجديد، ستواصل إينى استكشاف "منطقة نوروس الكبرى" بحفر بئر استكشافى آخر يسمى Nidoco NW-1 DIR خلال العام الجارى، كما تواصل الشركة الإيطالية تعزيز العلاقات مع مصر لمواصلة الاكتشافات الجديدة، وتقديم نتائج ملموسة.