شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع أمام الجنيه من قرشين لـ4 قروش ويسجل 16.05جنيه بـ"الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى16.08 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى16.08 جنيه للشراء. 16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى16.05 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.07 جنيه بانخفاض قدرة قرشين. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى16.05 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.07 جنيه بانخفاض قدرة قرشين. 16.15 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 16.17 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

سعر الدولار فى بنك مصر16.05 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.07 جنيه بانخفاض قدرة قرشين. سعر الدولار فى بنك مصر16.05 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.07 جنيه بانخفاض قدرة قرشين. 16.15 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 16.17 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

سعر الدولار فى بنك القاهرة16.05 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.09 جنيه بانخفاض قدرة 4 قروش. سعر الدولار فى بنك القاهرة16.05 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.09 جنيه بانخفاض قدرة 4 قروش. 16.15 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 16.19 جنيه بانخفاض قدرة 4 قروش. Advertisements

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى16.05 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.09جنيه بانخفاض قدرة 4 قروش سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى16.05 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.09جنيه بانخفاض قدرة 4 قروش 16.15 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 16.19 جنيه بانخفاض قدرة 4 قروش

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib16.07 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.09جنيه بانخفاض قرشين. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib16.07 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.09جنيه بانخفاض قرشين. 16.17 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 16.19 جنيه بانخفاض قرشين.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية16.04 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.08جنيه بانخفاض قدرة 4 قروش سعر الدولار فى بنك الإسكندرية16.04 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.08جنيه بانخفاض قدرة 4 قروش 16.14 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 16.18جنيه بانخفاض قدرة 4 قروش

سعر الدولار فى بنك عودة16.07 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.09 جنيه بانخفاض قرشين. سعر الدولار فى بنك عودة16.07 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.09 جنيه بانخفاض قرشين. 16.17 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 16.19 جنيه بانخفاض قرشين.

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