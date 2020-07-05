شكرا لقرائتكم خبر عن أليانز للتأمين تُعلن تغطية اكتتاب حقوق الأولوية بنسبة 93.76% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة، بنسبة تغطية بلغت 93.76%.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة بلغ 37.5 مليون سهم من إجمالي عدد 40 مليون سهم.

وأفادت الشركة، بأنه سيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، على أن تقوم تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية.

Advertisements

وبحسب البيان، سيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية بإعطاء الأولوية للعرض الأعلى سعراً ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح)، على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تحولت لتكبد الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020، مُسجلة صافي خسائر بلغ 15 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 11.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الأول من العام الجاري إلى الإرتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 15.7% (136.3 مليون ريال مقابل 117.8 مليون ريال) قابلها إرتفاع في صافي الإيرادات بنسبة 4.6% (165.6 مليون ريال مقابل 158.3 مليون ريال).