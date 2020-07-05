الاقتصاد

ساب يعتزم تحديث برنامج الصكوك الدولي وإنشاء آخر محلي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك السعودي البريطاني "ساب" عزمه تحديث وتعديل برنامج الصكوك الدولي "برامج الصكوك" الذي سبق للبنك إنشاؤه وإنشاء برنامج صكوك محلي.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن إنشاء برنامج الصكوك الدولي سيكون لغرض إصدار وطرح صكوك ذات أولوية أو ثانوية ويشمل ذلك إصدار صكوك رأس المال للشريحة الثانية.

وبموجب برامج الصكوك، سيتم إصدار صكوك رأس المال للشريحة الثانية في جزء أو عدة أجزاء أو على مرحلة أو عدة مراحل أو من خلال سلسلة من الإصدارات وطرحها طرحاً عاماً أو خاصاً داخل المملكة العربية أو خارجها بالدولار الأمريكي أو أي عملة أخرى (فيما يتعلق بالبرنامج الدولي) أو الريال السعودي (فيما يتعلق بالبرنامج المحلي).

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وأشار البنك، إلى أن إصدار الصكوك سيكون بمبلغ إجمالي لجميع الإصدارات بموجب البرنامج الدولي لا يتجاوز 5 مليار دولار أمريكي، وبمبلغ إجمالي لجميع الإصدارات بموجب البرنامج المحلي لا يتجاوز 5 مليار ريال سعودي أو ما يعادلهما في أي وقت من الأوقات.

ويستهدف البنك من طرح الصكوك تلبية احتياجاته المالية والاستراتيجية، علماً بأن الطرح بموجب برامج الصكوك يخضع إلى موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

تجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 1.2 مليار ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020، مقابل أرباح بلغت 1.3 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجع البنك التراجع في الأرباح خلال الربع الأول من العام 2020 إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات نتيجة عمليات التكامل المرتبطة بالاندماج مع البنك الأول، و ارتفاع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

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