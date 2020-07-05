شكرا لقرائتكم خبر عن "زين" توقع مذكرة تفاهم مع "موبايلي" لرفع نسبة المشاركة في أبراج الاتصالات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" لتشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تتولى إعداد وطرح كراسة طلب عروض لشراء أبراج الهاتف المتنقل التي يملكها الطرفان، أو دمجها في شركة واحدة مع مستثمرين آخرين أو تشغيلها نيابة عنهم.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الأحد، بأنه سيتم الانتهاء من طرح الكراسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع هذه المذكرة، والموافق 2 يوليو الجاري.

وبحسب البيان، سيتم تشكيل لجنة مشتركة تتولى إعداد كراسة طلب عروض لشراء أبراج الهاتف المتنقل التي يملكها الطرفين، أو دمجها في شركة واحدة مع مستثمرين آخرين أو تشغيلها نيابة عنهم.

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وأشار البيان، إلى أن مذكرة التفاهم لا تشتمل على أي أطراف ذات علاقة بشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)

يُذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" غير ملزمة، وسيكون أي اتفاق خاضعاً للموافقات والشروط النظامية، والموافقات الداخلية لكلا الطرفين.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح زين تراجعت بنسبة 18.6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020، إلى 105 مليون ريال مقابل أرباح 129 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت موبايلي صافي أرباح بلغ 130 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020، مقابل أرباح 129 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.