شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الإيرادات يصعد بأرباح المراعي 10.5% خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات أعمال شركة المراعي، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 10.5% خلال الربع الثاني المنتهي في 31 يونيو 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 643.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 582.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 759.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 742.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات إلى 4.1 مليار ريال خلال الربع الثاني، مُقابل إيرادات بلغت 3.8 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

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وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني يعود إلى نمو الإيرادات بقيادة قطاع الأغذية والحليب طويل الأجل والدواجن حيث سجلت جميع القطاعات الثلاثة نمواً بأرقام مزدوجة على أساس سنوي.

وبحسب البيان، كان النمو الإيجابي في الإيرادات واضحًا في جميع الفئات باستثناء قطاع العصائر بسبب الانخفاض العام في سوق العصائر وإدخال ضريبة السكر في أواخر عام 2019. بالإضافة إلى ذلك من حيث قناة المبيعات، كان النمو مدفوعًا بشكل رئيسي في قناة البيع بالتجزئة بأرقام مزدوجة. ومن حيث النمو الجغرافي، أتت المملكة العربية السعودية تليها مصر والأردن.

هذا وقد أتت النتائج الربعية المقارنة لقطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة بنسبة 10.5% للفترة الحالية كما يلي:

قطاع الألبان والعصائر: على الرغم من ارتفاع تكلفة الأعلاف، وارتفاع تكاليف العمالة إلى أن مكاسب الكفاءة عبر سلسلة التوريد وارتفاع مبيعات الأغذية والحليب طويل الأجل، والنتائج الإيجابية لمزيج القنوات أدى إلى نمو أرباح الفئة بنسبة 4.5٪.

على الرغم من ارتفاع تكلفة الأعلاف، وارتفاع تكاليف العمالة إلى أن مكاسب الكفاءة عبر سلسلة التوريد وارتفاع مبيعات الأغذية والحليب طويل الأجل، والنتائج الإيجابية لمزيج القنوات أدى إلى نمو أرباح الفئة بنسبة 4.5٪. قطاع المخبوزات: ارتفعت أرباح القطاع بمعدل 46.4% ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع المبيعات ،والاستفادة من وفورات الحجم وانخفاض التسويق المنفق مقارنة بالربع الثاني من عام 2019.

ارتفعت أرباح القطاع بمعدل 46.4% ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع المبيعات ،والاستفادة من وفورات الحجم وانخفاض التسويق المنفق مقارنة بالربع الثاني من عام 2019. قطاع الدواجن: ارتفع صافي ربح القطاع بـ 50.9% ويأتي ذلك بشكل رئيسي نتيجةً لارتفاع المبيعات بـ 16.6% الذي أتى مدعوماً بمبيعات التجزئة المرتفعة طوال الربع. وقد ساعد هذا النمو الكبير في الأرباح بشكل أكبر على انخفاض معدل الوفيات وتحسين التحكم في التكاليف وكفاءة التشغيل مما أدى إلى تحقيق ربح أعلى بشكل اكبر في القطاع.

ارتفع صافي ربح القطاع بـ 50.9% ويأتي ذلك بشكل رئيسي نتيجةً لارتفاع المبيعات بـ 16.6% الذي أتى مدعوماً بمبيعات التجزئة المرتفعة طوال الربع. وقد ساعد هذا النمو الكبير في الأرباح بشكل أكبر على انخفاض معدل الوفيات وتحسين التحكم في التكاليف وكفاءة التشغيل مما أدى إلى تحقيق ربح أعلى بشكل اكبر في القطاع. الأنشطة الأخرى: سجلت خسائر بقيمة (25.2) مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بخسائر بقيمة (10.2) مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، على الرغم من استقرار العمليات الصالحة للزراعة في الخارج ، فقد أدى انخفاض الطلب على قناة الخدمات الغذائية بسبب جائحة (كوفيد 19) إلى التأثيرعلى مصنع الاوائل وبالتالي تسجيل خسائر اكبر.

وعلى صعيد الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.03 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 918.6 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 383 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 336 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.