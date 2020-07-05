شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق المالية العربية تناقش إجراءات حماية المستثمرين والحفاظ على مدخراتهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم طالب المشاركون في الاجتماع الـ14 لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الذي عقدت جلساته بتقنيات الاتصال المرئي "عن بعد"، ببذل جهود مضاعفة لتعزيز التعاون بين هيئات الأسواق المالية العربية من أجل حماية المستثمرين والحفاظ على مدخراتهم وتنمية استثماراتهم بما يسهم في دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصادات الوطنية.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" استضافت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات الاجتماع، بحضور ممثلي هيئات الأسواق المالية العربية الأعضاء.

واستهل الاجتماع أعماله بكلمة للدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، أشار فيها إلى أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى أنه يعقد في خضم أحداث استثنائية يمر بها العالم بتأثير الجائحة وانعكاساتها في الأوضاع الاقتصادية العالمية والمؤسسات والأنشطة المالية.

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وفي مقدمة ذلك قطاع الأوراق المالية، الأمر الذي يتطلب بذل جهود مضاعفة لتعزيز التعاون بين هيئات الأسواق المالية العربية للوصول إلى أقصى قدر ممكن من الانسجام والتوافق، ليس فقط من أجل مزيد من العمل على وضع الأطر والآليات المناسبة لتعزيز قدراتها التنظيمية، الإشرافية، والرقابية، لكن أيضا من أجل حماية المستثمرين والحفاظ على مدخراتهم وتنمية استثماراتهم بما يسهم في دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصادات الوطنية.

وذكر أن الاتحاد أطلق عدة مبادرات استهدفت تكاتف الجهود للوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على المعاملات في أسواق الأوراق المالية العربية، والتعامل مع التحديات التي تعترض الاستثمار في أسواق الأوراق المالية العربية، وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته فضلا عن تعميق مفاهيم الإفصاح والحوكمة، وتعزيز الوعي والثقافة الاستثمارية مع تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وتضمن الاجتماع استعراض مجلس الاتحاد مذكرة بخصوص استكمال الأعمال المتعلقة بتحضير القواعد والمبادئ العامة الاسترشادية التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية للاتحاد للأعوام 2016 – 2020 من خلال جهود فرق العمل بالتنسيق والتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد، وذلك بهدف تسهيل عملية الرجوع لهذه القواعد والمبادئ الاسترشادية من قبل أعضاء الاتحاد والجهات الأخرى المهتمة.