شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة طلعت مصطفى تقبل استقالة عمرو القاضي كنائب لرئيس مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، عن قرارها بقبول استقالة عمرو القاضي من منصبه كنائب لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، نظراً لظروفه الشخصية والعائلية، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو.

وكانت مجموعة طلعت مصطفى، قد أعلنت يوم الأحد 9 فبراير، عن انضمام عمرو القاضى للمجموعة، ليتولى منصب نائب لهشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمجموعة.

وسبق أن شغل عمرو القاضي منصب الرئيس التنفيذى لشركة "سيتى ايدج" للتطوير العقارى، وقبل ذلك تولى العديد من المناصب الاستراتيجية فى عدد من كبرى شركات القطاع العقارى فى مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

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وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، خلال الربع الأول من عام 2020، إيرادات بلغت 2.291 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 2.181 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة نمو 5%، وبلغ مجمل الربح المجمع 835 مليون جنيه تقريباً في الربع الأول من عام 2020 مقابل 849 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة انخفاض 2%، ويرجع الانخفاض بصفة رئيسية نتيجة تأثير جائحة كوفيد-19 على قطاع الفنادق.

وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة في الربع الأول من عام 2020، نحو 375 ميلون جنيه مقابل 361 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 4%، وبلغ صافي الربح الشركة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة) في الربع الأول من عام 2020 مبلغ 36 مليون جنيه مقارنة بحوالي 31.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 14%، وبلغ رصيد الوحدات المباعة ولم يتم تسليمها للعملاء في 31 مارس لعام 2020 مبلغ وقدره 49.3 مليار جنيه تقريباً مقابل 43.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس أثر الزيادة في المبيعات التي تحققت خلال الفترة مقارنة بالفترة المقارنة، والناتجة عن الاستمرار في تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة، وسوف يتم إثبات تلك الإيرادات كإيرادات في قائمة الدخل عند تسليم تلك الوحدات، وفقاً للجدول الزمني للتسليم خلال الفترة من 2020 حتى 2023.