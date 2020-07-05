شكرا لقرائتكم خبر عن النيل لحليج الأقطان:زيادة رأس مال الشركة لـ529.9 مليون جنيه من قدامى المساهمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم على نشر تقرير الإفصاح لشركة النيل لحليج الأقطان وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 8 يونيو 2020 بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 264.9 مليون جنيه إلى 529.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 264.9 مليون جنيه ، جنيه بواقع 2سهم لكل سهم أصلي بالقيمة الأسمية 5 جنيهات للسهم وتخصص الزيادة لقدامى المساهمين كلهم بحسب نسبة مساهمتهم في رأس المال.

وبحسب بيان اليوم فإنه سيتم سداد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقدا، حيث قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد لزيادة رأس المال وذلك بدعوة قدامى المساهمين الاكتتاب بسداد المبالغ المستحقة للدولة مع تعديل كافة مواد النظام الأساسي اللازمة لشركة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في التعديل بعد نشر الافصاح.

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يشار إلى أن عبد العليم الصيفى رئيس مجلس غدارة شركة النيل لحليج الاقطان كشف لـ"الخليج 365" أن الجمعية العمومية غير العادية للشركة ستنظر فى تعديل بنود النظام الأساسى، بما يتناسب مع الأوضاع الجديدة مع موافقة المساهمين على زيادة 5 جنيهات على كل سهم ، ومن المتوقع الانتهاء من كافة الإجراءات خلال أيام .

جدير بالذكر أن الشركة مطالبة بسداد نحو 231 مليون جنيه للشركة القابضة للتشييد والتعميرالتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، نظير فروق تقييم سعر الأرض من صناعى إلى تجارى وسكنى وعقارى .