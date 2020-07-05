شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. البصل بـ2 جنيه والبطاطس بـ 2.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الخضروات تشهد استقرارا اليوم الأحد 5 - 7-2020 في سوق العبور للجملة وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلي من جميع الأصناف.

وسجلت أسعار البطاطس 2.5-3.5 جنيها وسجلت أسعار الفاصوليا بين5 – 7 جنيهات، وسعر البامية 12 جنيها، أسعار الخيار البلدى بين 1.5 – 3 حنيهات، بينما سجل الخيار الصوب أسعارا تتراوح بين 1.5 – 3.5 جنيها للكيلو، تراوح سعر الملوخية بين 2-3 جنيهات.

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واستقرت أسعار البصل بين 2-3 جنيهات، فيما استقرت أسعار الباذنجان البلدى والرومي بين 1.5 - 3 جنيهات للكيلو، كما يتراوح سعر الثوم بين 14-24 جنيها، وسجلت أسعار الطماطم بين 1.5 – 4 جنيهات للكيلو .

والجدير بالذكر أن تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، رصد ارتفاع صادرات 4 أنواع خضر لـ22 ألف طن، حيث احتلت صادرات مصر من الفاصوليا المركز السابع فى الصادرات بإجمالي 15 ألف و58 طن، بينما حصل الخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 2618 طن، وحصل الفلفل على المركز الحادي عشر بإجمالي 2068 طن، وحصل الباذنجان على المركز الثاني عشر بإجمالي 789 طن.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن صادرات المنتجات الزراعية تشهد تدفق ملحوظ لجميع الأسواق العالمية، مضيفا أن جميع الشحنات التي تصدّرها مصر إلى أي دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعي مدوّن عليها اسم الدولة "بلد المنشأ"، وهي غير قابلة للتزوير، مكتوب بها بلد المنشأ "جمهورية مصر العربية"، والدولة المستقبلة للمنتج.