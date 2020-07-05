شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى السعودى: مبادرات دعم القطاع الخاص تتجاوز 51 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزي السعودي اليوم الأحد، إن مبادرات الحكومة لدعم تمويل القطاع الخاص من أجل تخفيف تداعيات تفشي فيروس كورونا تجاوزت 51 مليار ريال (13.60 مليار دولار).

وكانت قد قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، إنها وجهت البنوك في المملكة بتأجيل سداد أقساط كافة المنتجات التمويلية المقدمة للموظفين السعوديين لمدة ثلاثة أشهر.

وأضافت المؤسسة أن الإجراء جزء من حزمة اقتصادية حكومية لمساعدة الشركات والعاملين في التغلب على تداعيات تفشي كوفيد-19.

وكان قد قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن بلاده ستعتمد على الاقتراض في الجانب الأكبر من تمويل عجز الميزانية، مشيرا إلى أن خفض الإنفاق الحكومي سيطال قطاعات السفر والسياحة والترفيه والرياضة.