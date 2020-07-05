شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء اليوم.. الطوب يبدأ من 700 جنيه والرمل بـ60 جنيها للمتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سوق مواد البناء اليوم الأحد 5-7-2020 استقرارا حسبما أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة إن سعر طن الأسمنت يتراوح بين 620 - 670 جنيها من المصنع، ويصل السعر للمستهلك بين 690- 730 جنيها.

وأضاف الزيني في تصريحات لليوم السابع أن سعر الجبس يتراوح بين 550 - 650 جنيها للطن، في حين يتراوح سعر الطوب الأحمر بين 700-900 جنيه للألف طوبة بينما سجلت أسعار الرمل 60 - 100 جنيه، مشيرا إلى أن أسعار حديد التسليح سجلت 9200 – 9700 جنيهاً للطن من أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 9500 - 9900 جنيها .

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وتراجعت صادرات الأسمنت، خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2020، بنحو 18% لتبلغ 31 مليون دولار، مقابل 38 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، وفق تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وقال التقرير، إن مصر صدرت أسمنت خلال الربع الأول من 2020 إلى 46 دولة، منها 19 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2019 وتتمثل فى "مالطه، الدومنيكان، اريوبا، كندا، غانا، بيرو، بنين، جامبيا، سيراليون، بوركينا فاسو، رواندا، تايلاند، الفلبين، ساحل العاج، مالى، هولندا، المغرب، جامايكا، والنمسا.